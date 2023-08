Treno deragliato in Pakistan, almeno 15 morti e 50 feriti

Mondo

Secondo le stime dell'Arms Control Association, a marzo le dotazioni atomiche di Islamabad potevano contare su 165 armi. Tra queste, missili balistici a corto e a medio raggio, missili da crociera e bombardieri strategici. Il Pakistan non è firmatario del Trattato di non proliferazione del 1968

Nel 1998 il Pakistan ottenne lo status di potenza nucleare grazie agli esperimenti portati avanti durante il governo di Nawaz Sharif (in foto, nel 2007) e coordinati dall’ingegnere Abdul Qadeer Khan , che ha trascorso cinque anni agli arresti domiciliari per aver venduto a Paesi stranieri le tecnologie sviluppate dal Pakistan in ambito nucleare

Islamabad segue la regola del "no first use", secondo cui un Paese dotato di arsenale nucleare si impegna a non utilizzare questo tipo di armi come mezzo di guerra a meno che non venga prima attaccata da uno Stato nemico sempre con mezzi nucleari