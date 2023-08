Dopo il golpe la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale ha confermato la sua disponibilità a intervenire militarmente. In risposta i ribelli hanno chiesto aiuto al gruppo russo Wagner per contrastare ogni possibile intervento dell'Ecowas. Il ministro della Difesa italiano: "Ancora 250 nostri soldati nel Paese, presto altri voli" ascolta articolo

Scade oggi il termine fissato per i golpisti in Niger dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, che ieri ha confermato la sua disponibilità a intervenire militarmente nel Paese per ripristinare lo status quo. Questa notte "sono rientrati dal Niger 65 militari italiani", ha fatto sapere il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

La situazione nella Capitale A Niamey prevale una calma apparente ma intanto cresce anche la pressione internazionale: ieri il ministero degli Esteri francese ha sottolineato il suo forte sostegno agli sforzi dell'organizzazione per riportare al potere il presidente Mohamed Bazoum. Da parte sua, il consiglio militare golpista del Niger ha chiesto aiuto al gruppo russo Wagner per contrastare ogni possibile intervento militare dell'Ecowas e, secondo le fonti, il gruppo di mercenari sta prendendo in considerazione la richiesta di intervento. approfondimento Colpo di Stato in Niger, Parigi sostiene "fermamente" l'Ecowas

Il rientro dei militari italiani “È atterrato nella notte presso l'aeroporto militare di Pratica di Mare - si legge in una nota - il KC767 dell'Aeronautica Militare con a bordo 65 militari italiani e 10 statunitensi. Il volo militare, decollato da Niamey (NIGER) alle ore 19:30 locali circa è atterrato in Italia alle 23:50 dopo circa 5 ore di volo. Il personale italiano evacuato appartiene al contingente militare attualmente impiegato nella missione di addestramento MISIN in corso nel Paese africano". Con questo volo "la Difesa ha inteso aumentare ulteriormente l'autonomia logistica della base italiana in Niger, ottimizzando anche le sue capacità ricettive, qualora si renda necessario accogliere i connazionali civili e, in caso di urgenza, evacuarli. Le operazioni di imbarco e decollo del personale si sono svolte regolarmente e senza criticità alcuna. Ad oggi - conclude la nota – rimangono a Niamey circa 250 militari italiani. Per la prossima settimana sono stati pianificati ulteriori voli". approfondimento Colpo di Stato in Niger, Bazoum: conseguenze devastanti per il mondo