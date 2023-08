Messico, bus di migranti in un burrone: almeno 18 morti e 23 feriti

Mondo

Il titolo 42, introdotto durante la pandemia Covid, bloccava i confini meridionali degli Stati Uniti. Ora torna in vigore il titolo 8, che consente ai richiedenti asilo di attendere in Usa l'esito della loro richiesta: le persone alla frontiera sono circa 10mila al giorno. Alcune città americane, fra cui New York, hanno esaurito i posti per l’accoglienza