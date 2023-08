Singapore, uomo giustiziato per traffico droga: è quinto 2023

A pochi giorni dalla condanna a morte di una donna per droga, Singapore torna a far parlare di sé per una nuova esecuzione. Questa volta ha giustiziato un uomo di 39 anni condannato per traffico di eroina. Si tratta della quinta impiccagione della città-stato quest'anno e la terza in poco più di una settimana. Mohamed Shalleh Adul Latiff era stato condannato a morte per il possesso circa 55 grammi di eroina "a scopo di traffico" nel 2019. Durante il processo, aveva dichiarato di aver creduto di consegnare sigarette di contrabbando per conto di un amico cui doveva dei soldi.