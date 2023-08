Usa, evacuato Senato per possibile uomo armato. Ma è un falso allarme

La polizia della capitale aveva fatto sapere che i suoi agenti stavano perquisendo "dentro e intorno agli edifici degli uffici del Senato in risposta a una chiamata di allarme al 911". Ma poco dopo è arrivato il chiarimento: "Non ci sono feriti e non c'è nessun uomo armato", ha detto un portavoce

Falso allarme a Capitol Hill. Gli edifici del Senato Usa, a Washington, sono stati evacuati dopo che le autorità erano state allertate sulla possibile presenza di un uomo armato. La polizia della città, sul suo profilo Twitter, aveva fatto sapere che i suoi agenti stavano perquisendo "dentro e intorno agli edifici degli uffici del Senato in risposta a una chiamata di allarme al 911". Poco tempo dopo è però arrivata la smentita. Secondo la polizia di Washington, citata da Abc News, si sarebbe trattato di un errore: "Non ci sono feriti e non c'è nessun uomo armato. Non abbiamo trovato nulla di preoccupante", ha detto un portavoce in conferenza stampa. Si sta adesso cercando di risalire alla fonte della telefonata. Il numero che ha dato l'allarme, ricontattato dalla polizia, è risultato provenire ogni volta da diverse località.