Usa, condannato a morte il killer della sinagoga di Pittsburgh

Robert Bowers, l'individuo armato responsabile del massacro di 11 persone nella sinagoga Tree of Life di Pittsburgh, in Pennsylvania, il 27 ottobre del 2018, è stato giudicato colpevole e condannato a morte. I dodici membri della giuria hanno votato all'unanimità a favore della pena capitale. Lo riferiscono i media Usa. Questo atto di violenza è stato identificato come il più cruento attacco antisemita nella storia americana.