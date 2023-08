Filippine, coppia si sposa nella chiesa alluvionata per tifone Doksuri

E' diventato virale il video di una coppia convolata a nozze nella chiesa alluvionata di Barasoain. Postate sui social dalla cugina dello sposo, le immagini dimostrano come “non c’è tempesta o inondazione per due persone innamorate”

“Sposa bagnata, sposa fortunata” recita il proverbio. E Paulo e Diana, coppia di neosposi della provincia di Bulacan, nelle Filippine, non hanno lasciato che il tifone Doksuri (che si è abbattuto sul Paese prima di spostarsi verso la Cina) smorzasse il loro entusiasmo e hanno deciso di sposarsi ugualmente nella chiesa alluvionata di Barasoain. Il video delle loro nozze, postato su facebook dalla cugina dello sposo, sta facendo il giro del Web. Pavimento della navata allagato, invitati scalzi o muniti di calosce e strascico della sposa zuppo d’acqua. Ma, come sottolineato nel post a corredo di foto e video della cerimonia, “non c’è tempesta o inondazione per due persone innamorate”.