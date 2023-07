Tifone Doksuri in Cina, due morti a Pechino: proclamata allerta rossa

Mondo

È massima allerta nel Paese asiatico a causa del tifone, in queste ore in transito dopo aver provocato danni nelle Filippine e a Taiwan. Oltre 27mila persone sono state fatte sgomberare da Pechino dove, già nella giornata di sabato, erano stati chiusi diversi parchi, laghi e corsi d’acqua a causa delle forti precipitazioni. La Cina sta affrontando condizioni meteorologiche estreme e temperature record negli ultimi mesi, come dimostrano i 40 gradi registrati a inizio luglio