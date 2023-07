A calotta antartica manca un pezzo grande come l'Argentina

Il ghiaccio marino non è tornato ai livelli previsti. Infatti, è ai livelli più bassi per questo periodo dell'anno da quando sono iniziate le registrazioni 45 anni fa

Minimi storici

Il ghiaccio marino antartico è sceso a minimi senza precedenti per questo periodo dell'anno. Ogni anno, il ghiaccio marino antartico si riduce ai livelli più bassi verso la fine di febbraio, durante l'estate del continente. Il ghiaccio marino poi si ricostruisce durante l'inverno. Ma quest'anno gli scienziati hanno osservato qualcosa di diverso. Il ghiaccio marino non è tornato ai livelli previsti. Infatti, è ai livelli più bassi per questo periodo dell'anno da quando sono iniziate le registrazioni 45 anni fa.