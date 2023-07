Summit Russia-Africa, Putin: “Pronti a inviarvi grano gratuitamente”

"La Russia è pronta a inviare grano gratuitamente nei Paesi africani nei prossimi 3/4 mesi". È questa la proposta che il presidente russo, Vladimir Putin , ha fatto in apertura del summit con i Paesi africani a San Pietroburgo. Mosca, ha spiegato Putin citato dalla Tass, è pronta a fornire tra le 25 mila e le 50 mila tonnellate di cereali gratuitamente ciascuno a Zimbabwe, Burkina Faso, Somalia ed Eritrea (GUERRA RUSSIA-UCRAINA: GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ). Secondo il presidente russo, Mosca "è in grado di sostituire il grano ucraino sia su base commerciale che sotto forma di assistenza gratuita ai Paesi africani più bisognosi" sostenendo che quest'anno la Russia si aspetta "un raccolto record".

"L' Africa è pronta a collaborare con la Federazione russa in tutte le direzioni. Mosca è un partner speciale per il contenente". Lo ha affermato il presidente dell'Unione africana, Azali Assoumani, al summit russo-africano in corso a San Pietroburgo, riporta la Tass.

La Russia è interessata a sviluppare e approfondire la cooperazione con tutti i Paesi africani, ha detto Putin in apertura del summit. Il leader del Cremlino ha sottolineato inoltre l'interesse alla cooperazione con tutte le organizzazioni regionali in Africa e ha detto di aspettarsi che i prodotti fabbricati nella zona industriale russa vicino al canale di Suez vengano esportati in tutti i Paesi africani.

Il vertice a San Pietroburgo

Putin ha accolto oggi i suoi partner africani a San Pietroburgo per un vertice Russia-Africa, tra le preoccupazioni dei Paesi del continente dopo l’abbandono da parte di Mosca di un accordo che consentiva l'esportazione di milioni di tonnellate di cereali ucraini. Isolato sulla scena internazionale dal lancio della sua offensiva militare in Ucraina nel 2022, il leader del Cremlino può sempre contare sull'appoggio, o sulla neutralità, di molti Paesi africani. "Intendiamo sviluppare ulteriormente (la cooperazione)" con i Paesi africani, ha assicurato Putin in una lettera di benvenuto inviata ai partecipanti e pubblicata sul sito web del Cremlino.

Chi partecipa

A San Pietroburgo ci sono le delegazioni di 49 Paesi africani - tra cui 17 capi di Stato -, in particolare il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, nonostante "le pressioni senza precedenti" esercitate, secondo il Cremlino, dall'Occidente per dissuadere gli africani a partecipare. Tra le delegazioni quelle del Mozambico e della Libia, secondo quanto riporta la Tass. La presidenza sudafricana ha fatto sapere in una dichiarazione che i leader discuteranno con Putin misure volte a creare "condizioni favorevoli per un percorso di pace tra Russia e Ucraina". Durante questa seconda edizione di questo vertice, dopo la prima nel 2019, Putin condurrà colloqui bilaterali con diversi leader. Di Ucraina si parlerà anche durante un "pranzo di lavoro tra Vladimir Putin e un gruppo di capi di Stato africani", ha annunciato il Cremlino.