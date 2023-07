Incendi in Grecia, a Rodi e Corfù le fiamme avanzano

Situazione particolarmente critica a Rodi, dove gli incendi sul versante sud-est dell'isola hanno assunto dimensioni maggiori. Le persone sono state fatte allontanare da quattro insediamenti e alcune abitazioni sono andate a fuoco a Gennadi. Sul versante nord-orientale di Corfù, invece, i roghi minacciano cinque villaggi, e sono state disposte evacuazioni verso aree più sicure. Intanto, le elevate temperature continuano a non dare tregua al Paese

Nuova notte di angoscia nelle isole greche di Rodi e Corfù, dove il fronte del fuoco continua ad avanzare fino alle abitazioni e dove le autorità hanno inviato messaggi di evacuazione in nove zone in tutto, come riporta il media ellenico Kathimerini. Ieri, a Evia, un uomo è morto carbonizzato e un Canadair di soccorso è precipitato mentre era impegnato a spegnere le fiamme che da domenica divampano nel sud dell'isola: il pilota è morto.