Attentati Bruxelles 2016, 6 i colpevoli: anche Abdeslam e Abrini

Ci sono sei colpevoli per gli attentati di Bruxelles del 2016 . La Corte d'assise speciale ha ritenuto sei persone responsabili degli attacchi terroristici del 22 marzo 2016 nella capitale belga, in cui morirono 32 persone almeno altre 300 rimasero ferite.

Anche Abdeslam e Abrini

Tra gli accusati giudicati colpevoli ci sono anche Salah Abdeslam, l'unico superstite tra gli attentatori del Bataclan a Parigi, e Mohamed Abrini, anch'egli incriminato per aver partecipato alla strage del novembre 2015 in Francia. Gli altri condannati sono: Oussama Atar (ritenuto morto in combattimento in Siria), Osama Krayem, Ali El Haddad Asufi e Bilal El Makhoukhi. Sofien Ayari, Hervé Bayingana Muhirwa e Smail Farisi sono stati invece assolti dall'accusa di omicidi terroristici. Il maxi-processo belga aveva preso il via a dicembre e si è concluso il 6 luglio. Si tratta della delibera più lunga - 18 giorni - nella storia del Belgio.