Attentati Parigi, colpevoli 19 su 20 per stragi Bataclan-Stade France

I giudici della corte d'assise speciale di Parigi hanno emesso i verdetti per l’attacco terroristico del 13 novembre 2015 tra lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro di Parigi, in cui morirono 130 persone. Il processo è stato il più lungo dal Dopoguerra in Francia, con 148 giornate di udienze. In totale erano venti gli imputati: i 14 che hanno partecipato più altri sei processati in loro assenza (5 sono dati per morti)

Erano quattordici gli imputati presenti nel processo degli attentati del 13 novembre 2015 tra lo Stade de France, il Bataclan e i locali del centro di Parigi. Due giorni fa si è tenuta l'ultima udienza nel maxi-processo cominciato a settembre nell'aula bunker dell’Ile-de-la-Cité. Come previsto dalla legge, ogni imputato è stato chiamato a prendere la parola dal presidente Jean-Louis Périès. Salah Abdeslam è l’unico membro ancora in vita dei commando terroristici che quella notte uccisero 130 persone, tra cui la ricercatrice veneziana Valeria Solesin, e causarono 350 feriti. Dopo essere rimasto lungamente in silenzio, si è messo a parlare. Il francese di 32 anni, si è mostrato molto ambivalente, oscillando tra l'arroganza dell'inizio del processo, quando si proclamò "combattente dello Stato islamico” (Isis) nel primo giorno d'udienza, a quando invece, sul finire delle udienze, ha presentato le "condoglianze e le scuse a tutte le vittime". Abdeslam si è difeso assicurando di aver rinunciato ad azionare la sua cintura esplosiva in un bar del XVIII/o arrondissement di Parigi, sulle pendici di Montmartre, per "umanità". “Ho sbagliato ma non sono un assassino”, ha detto Salah Abdeslam davanti ai giudici della corte d'assise speciale. “È vero, ho commesso errori, ma non sono un assassino, non sono un killer, se mi condannate per omicidio, commettereste un’ingiustizia”. Abdeslam ha cercato sistematicamente di "minimizzare i fatti”, dice l’accusa, e la procura antiterrorismo (Pnat) ha chiesto per lui l'ergastolo a vita senza possibilità di ricorso. La sanzione più dura prevista dall'ordinamento francese.

Le fasi del processo

Il processo è stato il più lungo dal Dopoguerra in Francia, in 148 giornate di udienze. In totale erano venti gli imputati nel processo: i 14 che hanno partecipato più altri sei processati in loro assenza (5 sono dati per morti). Le pene richieste vanno dai 5 anni all’ergastolo. Oltre ad Abdeslam, per mesi uomo più ricercato d'Europa prima della cattura il 16 marzo 2016 a Molenbeek (Bruxelles), la stessa condanna all’ergastolo è stata richiesta per il suo amico d'infanzia, Mohamed Abrini, il cosiddetto “uomo col cappello” degli attentati di Bruxelles (marzo 2016) che ha riconosciuto un coinvolgimento anche in quelli parigini. "Non ho atteso questo processo per avere rimorsi o rimpianti", ha dichiarato il quarantunenne imputato aggiungendo: "Ho messo dei volti sulle vittime, sono consapevole di quanto ciò che è accaduto sia immondo". Dei quattordici imputati presenti lunedì al Palazzo di Giustizia molti si sono alzati uno ad uno per esprimere "pentimento", "scuse" e "condoglianze" alle vittime. Tre altri contro cui è stato richiesto il carcere a vita - Osama Krayem, Sofien Ayari e Mohamed Bakkali - hanno preferito restare in silenzio.