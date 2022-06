Terrorismo in Francia, chiesto ergastolo per Salah Abdeslam

Cronaca

Terrorismo e 11 settembre, i rischi in Italia dopo la crisi afghana

Il ritorno dei talebani e la ritirata occidentale delineano scenari di allerta anche nel nostro Paese, che in occasione dei 20 anni dagli attentati negli Usa ha innalzato la vigilanza “a protezione degli obiettivi diplomatico-consolari, turistici culturali e commerciali degli Stati Uniti, nonché di ogni altro sito o obiettivo ritenuto a rischio per la circostanza'. In generale, si teme che le fila jihadiste rimettano in moto lupi solitari e cellule dormienti, anche cittadini europei di seconda e terza generazione

Il ritiro delle forze Nato dall'Afghanistan e gli eventi a esso legati hanno determinato un aumento della conflittualità "tra i vari gruppi terroristici, tesi ad acquisire o a confermare un ruolo di leadership nell'ambito della variegata galassia jihadista". È quanto indicato da una circolare inviata dal capo della Polizia Lamberto Giannini (nella foto) a prefetti e questori che invita a innalzare la tutela sugli obiettivi americani in Italia in occasione della ricorrenza dell'11 settembre

Dopo la ripresa del potere da parte dei talebani in Afghanistan, le fila jihadiste che hanno lanciato un'offensiva propagandistica sul web: il rischio è che "soggetti fragili" possano attivarsi per compiere atti ostili in Occidente. La minaccia dei lupi solitari è stata segnalata come "latente" dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese