L'inviato dell'Ue per il Golfo ed ex ministro degli Esteri italiano ha ricevuto il titolo, firmato e proposto dal presidente Volodymyr Zelensky, oggi presso l'ambasciata di Kiev a Roma

Luigi Di Maio, l'inviato dell'Unione Europea per il Golfo e ex ministro degli Esteri italiano, è stato insignito oggi dell'onorificenza dell'Ordine del Principe Yaroslav il Saggio. Questo riconoscimento è stato firmato e proposto dal presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. La notizia è stata comunicata tramite una nota ufficiale che sottolinea l'importanza di tale riconoscimento prestigioso