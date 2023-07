Cronaca

Il presidente brasiliano, in visita ufficiale a Roma, ha incontrato il presidente Mattarella, Papa Francesco ed Elly Schlein. A Palazzo Chigi la visita ufficiale a Giorgia Meloni. In serata l'incontro in Campidoglio con il primo cittadino Gualtieri

In mattinata Lula ha incontrato il presidente Mattarella in Quirinale per discutere del "rafforzamento delle relazioni tra due paesi fratelli, Brasile e Italia, e sull'accordo tra Unione europea e Mercosur", ha scritto su Twitter il presidente brasiliano. "Agiremo per avvicinare le nostre università - ha aggiunto - e ampliare gli scambi commerciali tra i nostri Paesi"