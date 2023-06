2/10 ©Ansa

In mattinata Lula ha incontrato il presidente Mattarella in Quirinale per discutere del "rafforzamento delle relazioni tra due paesi fratelli, Brasile e Italia, e sull'accordo tra Unione europea e Mercosur", ha scritto su Twitter il presidente brasiliano. "Agiremo per avvicinare le nostre università - ha aggiunto - e ampliare gli scambi commerciali tra i nostri Paesi"