Un altro uomo attende adesso l’esecuzione. Si tratta di James Barber, 54 anni, anch'egli condannato per omicidio, in Alabama

È stata eseguita la 14° esecuzione a morte dall’inizio dell’anno negli Stati Uniti. L’ultima riguarda un uomo di 51 anni, Jemaine Cannon, giustiziato con un'iniezione letale in Oklahoma per aver accoltellato a morte una donna quasi 30 anni fa. Un altro uomo attende adesso l’esecuzione. Si tratta di James Barber, 54 anni, anch'egli condannato per omicidio, in Alabama. (LA PRIMA IN MISSOURI)