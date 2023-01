Usa, prevista oggi la prima esecuzione dell'anno in Missouri

La donna è stata condannata nel 2006 per aver ucciso l'ex fidanzata ma la pena di morte le venne inflitta da un giudice e non dalla giuria che non si pronunciò. Una petizione online e i giudici chiedono di commutare in ergastolo la pena

Una petizione online che ha già raccolto 4900 firme chiede la grazia per Amber McLaughlin, 49 anni, condannata alla pena di morte per aver ucciso l'ex fidanzata nel 2003. Nonostante la petizione, però, a meno che il governatore del Missouri Mike Parson non cambi idea, la donna diventerà la prima persona e la prima donna apertamente transgender giustiziata negli Stati Uniti nel 2023. Secondo quanto riportato da Cbs , la sua esecuzione è prevista per oggi.

Il passaggio da Scott ad Amber e l'omicidio

Conosciuta come Scott, Amber McLaughlin ha completato la sua transizione quando si trovava già in carcere, dopo essere stata condannata per omicidio di primo grado per aver ucciso l'ex fidanzata Beverly Guenther a 45 anni. I vicini di quest'ultima allertarono la polizia di St. Louis la notte del 20 novembre 2003, quando non la videro tornare a casa. Gli agenti si recarono allora nell'ufficio dove lavorava: lì trovarono il manico di un coltello rotto e una scia di sangue. Fu proprio Amber che il giorno dopo condusse la polizia in un luogo vicino al fiume Mississippi, dove aveva nascosto il corpo.