Mondo

Spegne 100 candeline uno dei personaggi politici più influenti del XX secolo: segretario di Stato per due presidenti, è considerato l'ideatore di una politica estera americana ambiziosa, ma allo stesso tempo pragmatica, come dimostra l’apertura alla Cina negli anni Settanta. Amante del calcio e tifoso del Greuther Fürth, è stato un grande amico dell’Avvocato Gianni Agnelli, che spesso lo portava al Comunale a vedere la Juventus A cura di Lucio Palmisano

Discusso, apprezzato, studiato. Nato il 27 maggio 1923, compie 100 anni Henry Kissinger , politico e accademico di origine ebraico-tedesca che ha segnato un’epoca nella storia degli Usa , grazie soprattutto agli incarichi di Segretario di Stato per i presidenti Richard Nixon e Gerald Ford tra 1969 e 1977 . Amante dello sport, e del calcio in particolare, è stato un punto di riferimento per la sua esperienza e il suo pragmatismo sebbene non siano mancate le critiche : Oriana Fallaci , che lo ha intervistato, lo ha definito “un’anguilla più ghiacciata del ghiaccio”

LE ORIGINI E LA FUGA IN USA – Heinz Kissinger nasce a Fürth, in Baviera nel 1923 da una famiglia piccolo borghese di origine ebraica che lascia la Germania nel 1938, con le persecuzioni naziste. Negli Usa cambia il suo nome in Henry, inizia a studiare e poi con la guerra torna in Europa, dove ricopre incarichi speciali e grazie alla quale ottiene la cittadinanza americana (in foto la consegna del premio Carlo Magno, onorificienza europea, ad Aachen nel 1987)