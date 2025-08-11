Austria, scende da treno alta velocità per fumare e si aggrappa: salvo

Esplora tutte le offerte Sky
Austria, uomo scende da un treno ad alta velocità per fumare e si aggrappa: salvo

Mondo
©Getty

L'uomo si è aggrappato alla parte esterna del convoglio a St. Pölten, a ovest di Vienna, ed è stato poi tratto a bordo dopo una frenata di emergenza.  "È irresponsabile, questo genere di cose di solito finisce con la morte di qualcuno", ha dichiarato il portavoce delle Ferrovie austriache

Un uomo è sceso da un treno ad alta velocità in Austria per fumare una sigaretta, poi, quando il treno è partito, si è aggrappato alla porta esterna ed è stato trascinato per alcuni metri, restando miracolosamente illeso. Lo ha reso noto il portavoce delle Ferrovie austriache Herbert Hofer, citato dal Guardian.  L'uomo si è aggrappato alla parte esterna del treno a St. Pölten, a ovest di Vienna, nella tarda serata di sabato, ha dichiarato il portavoce, ed è stato poi tratto a bordo dopo una frenata di emergenza.  "È irresponsabile, questo genere di cose di solito finisce con la morte di qualcuno", ha detto Hofer. "Non stai solo mettendo in pericolo te stesso, se finisci sotto il treno ci sono soccorritori, polizia e vigili del fuoco che intervengono."

Attivato il freno di emergenza per farlo salire a bordo

Il treno Railjet era in viaggio da Zurigo, in Svizzera, alla capitale austriaca ed era partito da Sankt Pölten in orario, ma è arrivato a Vienna con sette minuti di ritardo, ha detto Hofer, a causa dell'inconveniente. I treni Railjet hanno una velocità massima di 230 km/h, ma non si sa a quale velocità si muovesse il treno mentre l'uomo era aggrappato. Citando un passeggero a bordo, il tabloid austriaco Heute ha affermato che l'uomo è saltato nello spazio tra due carrozze dopo che il treno aveva cominciato la sua corsa e ha iniziato a bussare ai finestrini per attirare l'attenzione, costringendo il capotreno ad attivare il freno di emergenza prima che il personale di bordo lo facesse salire a bordo.  A gennaio, un ungherese di 40 anni è sopravvissuto aggrappato a un treno tedesco ad alta velocità per 32 km, anche lui per fumare una sigaretta.

