Celia Guevara, morta la sorella del Che: aveva 93 anni

Celia Guevara de la Serna, sorella del rivoluzionario argentino Ernesto "Che" Guevara, è morta ieri nella città di Buenos Aires all'età di 93 anni. Lo riporta l'agenzia di stampa statale argentina Telam, riferendo che la notizia della morte è stata confermata dall'Istituto d'arte americana "Mario J. Buschiazzo" della Facoltà di Architettura dell'Università di Buenos Aires. Celia aveva un anno e mezzo meno di Ernesto ed era la seconda dei cinque figli. Molto legata al fratello maggiore era stata con lui sino alla fine dell'adolescenza. Poi con l'università le loro strade si sono divise. Lei ha iniziato i suoi studi in architettura e il fratello in medicina. Celia aveva poi concentrato le sue ricerche sui Paesi in via di sviluppo, recandosi anche in Europa e in Svizzera, a Ginevra. Un tema al quale ha dedicato la maggior parte della sua carriera accademica.