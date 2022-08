È morto Camilo Guevara March: era figlio del guerrigliero 'Che'

Aveva 60 anni. Il decesso è avvenuto a Caracas, in Venezuela, per una crisi cardiaca. Lavorava come direttore del progetto del Centro Studi Che Guevara a L'Avana, istituzione incaricata di promuovere la conoscenza del pensiero, della vita e del lavoro del padre

Camilo Guevara March, figlio secondogenito del rivoluzionario e guerrigliero argentino Ernesto 'Che' Guevara, è morto. Aveva 60 anni. Lo ha annunciato il presidente cubano Miguel Diaz-Canel con un post su Twitter. Camilo era nato dalla seconda moglie del Che, Aleida March. Il decesso è avvenuto in Venezuela, a Caracas, per una crisi cardiaca "a seguito di una tromboembolia polmonare che ha portato a un infarto", riporta l'agenzia di stampa statale cubana Prensa Latina. Laureato in Diritto del Lavoro, era come direttore del progetto del Centro Studi Che Guevara a L'Avana, istituzione incaricata di promuovere la conoscenza del pensiero, della vita e del lavoro del padre.