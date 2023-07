La società armatrice del peschereccio ha diffuso le prime immagini del ritrovamento dell’australiano, da tre mesi alla deriva nell’oceano Pacifico insieme al suo cane. “Quando le cose si fanno difficili devi lottare per sopravvivere. La salute era pessima: ero affamato e non pensavo di poter superare la tempesta”, ha dichiarato l'uomo, una volta sbarcato a Manzanillo ascolta articolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di Mondo “Sono vivo e non pensavo davvero di farcela. Quindi grazie, grazie mille”. Sono parole di gioia quelle che esprime una volta giunto a terra Tim Shaddock, il naufrago australiano salvato insieme al suo cane, Bella, dopo oltre tre mesi di navigazione precaria in mezzo all’oceano Pacifico. Il ritrovamento è merito di un elicottero che ha avvistato la barca a circa 1.930 chilometri dalla terraferma e ha dato l’allarme. “Quello è stato il primo segno di esseri umani che ho visto in tre mesi”, ha raccontato Shaddock.

Cosa si vede nel video Il video mostra l'equipaggio che si avvicina al catamarano Aloha Toha e chiede a Shaddock, in piedi sul ponte, se ha droghe o armi a bordo per poi procedere a ispezionare l’imbarcazione. L’uomo, originario di Sydney, era salpato ad aprile da La Paz in Messico verso la Polinesia francese ma, dopo alcune settimane di navigazione, una tempesta ha danneggiato il sistema di comunicazioni e il catamarano è andato alla deriva. “Mi è piaciuto stare in mare, mi è piaciuto stare là fuori. Quando però le cose si fanno difficili devi lottare per sopravvivere. La salute era pessima: per un po' ero affamato e non pensavo di poter superare la tempesta. Ma ora sto davvero bene”, ha dichiarato Shaddock.

Il suo rapporto con Bella Sono poi parole di amore quelle che Shaddock esprime per il suo cane, Bella, che lo ha accompagnato in questo viaggio. “Bella mi ha trovato nel mezzo del Messico. È messicana e rappresenta davvero lo spirito del Paese: ho provato a trovarle una casa forse tre volte e lei ha continuato a seguirmi in acqua. È davvero un bellissimo animale”, ha sottolineato Shaddock. In un comunicato, la Grupomar, che gestisce la flotta da pesca, ha dichiarato che l'uomo e il cane erano in condizioni "precarie" quando sono stati trovati, privi di provviste e di un riparo, e che l'equipaggio del peschereccio ha fornito loro cure mediche, cibo e idratazione. Sbarcato martedì nella città messicana di Manzanillo, l’uomo ha dichiarato che presto tornerà in Australia. “Non vedo l’ora di riabbracciare famiglia e amici”, ha detto.