Spettacolo

Jane Birkin riuscì a rendersi unica agli occhi dei suoi contemporanei, e di quelli che dopo di lei provarono ad imitarne il fascino, grazie ad un look essenziale. Spesso in jeans e t-shirt (le sue preferite erano senza stampa, monocolore, bianche o nere) o in jeans e camicia, per farsi notare puntava solo su un accessorio, spesso singolare, come l'iconico paniere in vimini indossato come borsa anche in città. La foto è del 1973