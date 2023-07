Terremoto di magnitudo 7.2 in Alaska, avviso di allerta per tsunami

L'allerta tsunami

Successivamente il Centro nazionale di allerta tsunami di Palmer, in Alaska, ha ridotto l'allarme a un avviso di allerta per l'Alaska meridionale e la penisola dell'Alaska. "Per quanto riguarda le coste americane e canadesi nel Pacifico, non c'è minaccia di tsunami", ha aggiunto.

L'Alaska fa parte della cintura di fuoco del Pacifico sismicamente attiva. Nel marzo 1964 si è verificato in questa zona un terremoto di magnitudo 9,2, il più devastante mai registrato in Nord America.