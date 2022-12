Tsunami Stromboli, cosa è successo nella ricostruzione degli esperti

6/10

La Protezione civile, poi, ha spiegato che proprio intorno alle 16.20 è stato registrato un distacco dalla Sciara del fuoco del vulcano dello Stromboli che ha generato un'onda di un metro e mezzo. Sull'isola sono entrate in azione le sirene per allertare la popolazione. Le verifiche successive non hanno segnalato danni a persone o cose. Poco dopo, alle 16.40, è stata segnalata anche una colata lavica lungo la Sciara del fuoco, arrivata presso la linea di costa intorno alle 17