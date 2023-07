Caso Maddie McCann, Brueckner a amico: "Così sono entrato nel resort"

Il testimone



L'uomo, al momento sotto protezione testimoni e noto come Helge B., che avrebbe conosciuto Brueckner tre anni prima della scomparsa di Maddie, ha dichiarato di aver trovato una cassetta per gli attrezzi atti allo scasso nella casa dell'amico, e che lo stesso gli avrebbe confessato di averli utilizzati per irrompere negli appartamenti all'interno del resort di Praia de Luz. Helge B., intervistato dal The Sun, ha raccontato nello specifico cosa trovò a casa Brueckner: la refurtiva di un furto (passaporti, macchine fotografiche, valigie) e questo set di grimaldelli, composto da 14 diverse chiavi per forzare ogni tipo di serratura, nonostante, secondo le indagini della polizia, l'uomo si sarebbe introdotto nell'appartamento tramite la finestra.