Giappone, 4 bagnanti feriti in attacchi di delfini vicino a spiaggia

I quattro feriti

In particolare, un uomo di circa 60anni ha riportato la rottura delle costole e dei morsi alle mani mentre nuotava a pochi metri dalla spiaggia e un altro bagnante, di circa 40anni, ha riportato alcuni morsi al braccio in un altro incidente, avvenuto sempre nella giornata di oggi. Altre due persone, poi, sono state ferite dai cetacei nel corso della stessa giornata. Si tratta del sesto attacco registrato nel corso di quest'anno, tanto che nella prefettura locale sono stati predisposti cartelli che avvertono i bagnanti di evitare di avvicinarsi o toccare i delfini. Secondo gli esperti sebbene i delfini di solito non siano aggressivi con gli umani, nuotare dove sono presenti bagnanti è per loro motivo di "incredibile stress", tanto da turbare le loro routine comportamentali.

Altri casi simili

Citando altri casi simili, la Bbc ricorda che nel 2013, nella Repubblica d'Irlanda, due donne sono state ferite nell'arco di dieci giorni da uno stesso delfino. Un anno dopo cinque nuotatori hanno dovuto essere salvati al largo della costa irlandese quando un delfino li ha accerchiati in modo aggressivo. Oltre all'ostilità dimostrata in alcuni casi verso gli umani, è noto che i delfini si comportino in modo estremamente violento anche nei confronti dei loro simili o di altre creature marine. In Cornovaglia ad esempio, nel sud-ovest dell'Inghilterra, un delfino tursiope è stato visto lanciare in aria una focena durante un attacco.