Israele, Netanyahu ricoverato in ospedale con forti dolori al petto

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu è stato ricoverato in ospedale a Tel Aviv ''con forti dolori al petto''. E' successo oggi pomeriggio. A darne notizia l'ufficio del premier stesso spiegando che all'arrivo in ospedale Netanyahu era "in stato di coscienza" con il suo seguito e che le sue condizioni sono "buone". Il premier, 73 anni, è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Sheba medical centre e sono in corso accertamenti sulla sua salute.