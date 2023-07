Bali, influencer finge di pulire spiaggia, ma viene smascherata. VIDEO

Il "nobile intento" dell'influencer sembrava quello di raccogliere più rifiuti possibili in un sacco della spazzatura ma, come si vede dalle immagini, dopo qualche "scatto" e qualche ripresa, la protagonista del video ha lasciato il sacco nero sul posto e si è allontanata

Sembrava impegnata a pulire il bagnasciuga, ma in realtà era una messinscena. E' accaduto sulle spiagge di Bali, in Indonesia, dove una influencer è stata smascherata da un passante che ha ripreso tutta la scena in un video, finito poi su TikTok e condiviso da moltissimi utenti. Subito è esplosa una forte polemica sui social ed è scattata la "caccia" al nome della protagonista del video. Un'ondata di critiche e accuse nella quale sono rimaste coinvolte anche altre influencer che in realtà non avevano nulla a che fare con quel video.