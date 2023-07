Greta Thunberg a Strasburgo per sostenere legge su "ripristino Natura"

Questa mattina l'attivista ambientalista, Greta Thunberg , sarà davanti all'Eurocamera in concomitanza con l'inizio del dibattito sulla legge per il "ripristino della natura", il cui voto è atteso domani a Strasburgo, per sostenere l'approvazione della legge. ( LA PROTESTA A PARIGI - CHI E' GRETA THUNBERG )

La protesta

Ad annunciarlo è stata la stessa Thunberg in un tweet nel quale esorta "gli eurodeputati a sostenere questa legge, gli chiediamo di non respingerla ma a sostenere un testo il più forte possibile". E ancora: "Per mitigare la crisi climatica e arrestare la perdita di biodiversità, dobbiamo ripristinare la natura". Il 23 giugno Greta Thunberg e gli attivisti per l’ambiente hanno portato lo "sciopero climatico" a Parigi per fare sentire la propria voce durante il vertice globale sulla finanza voluto e organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron.