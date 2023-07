Aereo dirottato a Chicago perché un passeggero protesta per il pasto

Lifestyle

Perdere il volo, smarrire il bagaglio, non trovare il passaporto o far scattare l'allarme ai controlli di sicurezza: sono tante le preoccupazioni che ci possono assalire durante un viaggio in aereo. Un'indagine realizzata dal motore di ricerca jetcost.it svela quali sono le paure più comuni degli italiani in aeroporto e in volo