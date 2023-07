Migranti, dispersa barca con 200 persone al largo delle Canarie

Mondo

In tutto il Continente europeo, nessuna calamità e nessun attentato ha provocato numeri di vittime così alti come le tragedie che si sono consumate nelle acque che bagnano i suoi Paesi meridionali. La più grave è stata quella del 18 aprile 2015, quando 1022 migranti hanno perso la vita nel Canale di Sicilia

"Non abbiamo ancora tutte le informazioni di quello che è successo, ma sembra essere la tragedia più grande nel Mediterraneo". Così la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, ha parlato del naufragio al largo di Pylos, in Grecia, in cui hanno perso la vita almeno 78 migranti. Questo è il numero dei corpi già ritrovati. Ma sull’imbarcazione - partita vuota dall'Egitto e poi fermatasi nel porto libico di Tobruk per caricare i passeggeri - si stima che potrebbero esserci state fino a 750 persone (tra cui molti bambini)