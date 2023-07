Usa, nello Utah devastante invasione di cavallette rilevata dai radar

Raccolti distrutti

"Tutto il lavoro fatto fin qui è andato distrutto - ha raccontato a una tv locale Michael Dow, proprietario di un ranch - il raccolto aveva raggiunto i dieci centimetri di altezza domenica mattina. A sera, non c'era più niente. È rimasta solo terra". L'invasione delle cavallette, secondo i media locali, ha provocato anche momenti di panico tra gli abitanti. In un ospedale, il personale ha dovuto far rientrare nelle stanze i pazienti che erano stati portati all'area aperta. Le locuste, che sono molto voraci di grano, spinaci e altre piante, impiegano pochissimo tempo a distruggere il raccolto. Sui monitor del servizio meteo sono apparse strisce blu molto lunghe, a coprire ampie aree di questo Stato dell'America rurale. "Le dimensioni del fenomeno non sono comuni - ha dichiarato l'entomologo Kris Watson, del dipartimento Agricoltura dello Utah - esistono da sempre ma non si erano mai mosse così tutte insieme da finire nei radar". Il programma di pesticidi per tenere lontani insetti, parassiti e locuste, non è stato sufficiente. Lo Utah non è il solo Stato alle prese con questo "attacco aereo": a giugno milioni di cosiddetti "grilli mormoni" avevano invaso il Nevada, prendendo di mira sei contee. Era già successo altre volte nell'ultimo secolo, ma non associato, a distanza di poco tempo, all'invasione delle cavallette.