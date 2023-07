Francia, ancora proteste: 20 arresti e agente ferito la notte scorsa

Mondo

Le manifestazioni per la morte del 17enne Nahel, ucciso da un poliziotto a Nanterre, sembrano attenuarsi, con il numero delle persone fermate che cala nettamente rispetto alle ultime due notti di tensione. Entro le prossime 24 ore il presidente Emmanuel Macron riceverà di nuovo la premier Elisabeth Borne e 7 ministri per un nuovo aggiornamento sull'ordine pubblico. Oggi il raduno dei sindaci davanti ai municipi per protestare contro le violenze