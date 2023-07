Allarme Onu, nel 2022 una strage di bambini nei Paesi di guerra

Una vera e propria carneficina: in Paesi come Etiopia, Mozambico, Ucraina, Haiti, Niger e Sudan, l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha verificato che 18.890 bambini hanno subito gravi violazioni. Circa 8.630 sono stati uccisi o mutilati, 7.622 reclutati e utilizzati in combattimento e 3.985 risultano rapiti. L'Onu chiede "un'azione coraggiosa e risoluta"

Una vera e propria strage di bambini quella avvenuta l'anno scorso nei Paesi in guerra che l'Onu stima come il numero più alto di vittime tra i minori mai verificato. Nel presentare il suo ultimo rapporto, Virginia Gamba, rappresentante speciale del Segretario generale Onu per i bambini e i conflitti armati, ha chiesto "un'azione coraggiosa e risoluta" per proteggere i ragazzi e le ragazze a rischio di morte, reclutamento, stupro e altri orrori". In Paesi come Etiopia, Mozambico, Ucraina, Haiti, Niger, Sudan, l'Onu ha verificato che 18.890 bambini hanno subito gravi violazioni .Circa 8.630 sono stati uccisi o mutilati; 7.622 reclutati e utilizzati in combattimento e 3.985 risultano rapiti. "I bambini sono stati uccisi o feriti in attacchi aerei, a causa di armi esplosive, fuoco incrociato o attacchi diretti. In molti casi, sono caduti vittime di residuati bellici esplosivi", ha detto la rappresentante Onu.

Torture e violenze sessuali

Inoltre, 1.165 bambini, per lo più ragazze, sono stati violentati, stuprati in gruppo, costretti al matrimonio o alla schiavitù sessuale o aggrediti sessualmente. In alcuni casi le violenze sono state così gravi che le vittime sono morte. La rappresentante Onu ha citato il caso di tre ragazze in Sud Sudan che sono state violentate in gruppo per cinque giorni, quello di una ragazza di 14 anni rapita e bruciata viva in Myanmar e di alcuni ragazzi uccisi da un ordigno esplosivo in una scuola in Afghanistan. Inoltre, secondo il rapporto, l'anno scorso, 2.496 bambini sono stati privati della libertà a causa della loro presunta associazione ad una delle parti in conflitto. "I bambini detenuti sono stati esposti a ulteriori violazioni dei loro diritti, tra cui torture e violenze sessuali. In alcuni casi, sono stati persino condannati a morte", ha detto Gamba.

Scuole e ospedali per scopi militari

Il rapporto sottolinea, inoltre, i danni indiretti ai bambini causati dagli attacchi contro 1.163 scuole e quasi 650 ospedali nel 2022, con un aumento del 112% rispetto all'anno precedente. Infine l'uso di scuole e ospedali per scopi militari rimane una delle principali violazioni dei diritti dei minori con un aumento di oltre il 60% dei casi l'anno scorso, sia da parte delle forze armate che dei gruppi armati. Gamba ha evidenziato anche che il maggior numero di gravi violazioni contro i bambini si è verificato in conflitti prolungati, in luoghi come la Repubblica Democratica del Congo, Israele, Palestina e Somalia.