Il Ceo di OceanGate Stockton Rush si trovava a bordo della nave di superficie mentre il suo direttore della logistica, Scott Griffith, pilotava il sommergibile. A bordo, anche altri quattro passeggeri, tra cui la banchiera Renata Rojas e l'uomo d'affari Oisin Fanning. Secondo le testimonianze il sommergibile "ha iniziato a girare in modo strano" durante il lancio, ma OceanGate ha comunque proceduto con l'immersione. “Non so cosa stia succedendo” avrebbe poi detto Griffith agli altri passeggeri quando ha notato che la nave girava in tondo. "Quando spingo in avanti, uno dei propulsori spinge all'indietro", ha inoltre comunicato Griffith a Rush durante l'immersione.

La testimonianza

Rush in seguito suggerì a Griffith di rimappare il propulsore del sommergibile. "Sì, sinistra e destra potrebbero essere avanti e indietro. Non lo so. Potrebbe funzionare", ha detto Rush a Griffith. Il suggerimento funzionò e Griffith riuscì i passeggeri a prua del Titanic affondato. Ma la battuta d'arresto aveva allarmato le persone a bordo. "Stavo pensando, non ce la faremo!", ha detto Rojas alla troupe del documentario. "Siamo letteralmente a 300 metri dal Titanic e anche se siamo nel campo di detriti, non possiamo andare da nessuna parte se non girare in tondo".