Sommergibile Titan, nel 2022 problemi per la batteria scarica

In una spedizione in fondo al mare del 2022 le batterie del Titan, il mini sommergibile imploso lo scorso 18 giugno nell'Oceano durante una missione per visitare il relitto del Titanic, avevano dato problemi. Lo riporta "Il Messaggero" citando un'intervista della Bbc a Jaden Pan, uno dei primi clienti dell'OceanGate e operatore dell'emittente britannica, che si trovava a bordo per la trasmissione " The Travel Show " trasmessa proprio dalla Bbc.

Il video del fulmine

Sempre secondo quanto riporta "Il Messaggero", in queste ore è emerso un altro video del Ceo di OceanGate, Stockton Rush, che fa capire quanto questo mezzo avesse incontrato molti inconvenienti anche in passato. Nel video Rush sosteneva che il sommergibile Titan fosse stato "gravemente danneggiato da un fulmine durante un'immersione di prova" del 2018 alle Bahamas. Il filmato mostra un'intervista con la società tecnologica sottomarina Teledyne Marine, il cui video originale è stato pubblicato nell'agosto 2020, secondo i dati esaminati da Insider. In un post del 16 maggio 2018 sul suo account Instagram, OceanGate ha detto che il Titan era stato sottoposto a test "in acque profonde un mese prima vicino a Marsh Harbour alle Bahamas". All'arrivo, l'elettronica del sottomarino aveva "subìto danni da fulmine che hanno interessato oltre il 70% dei suoi sistemi interni - si legge nel post -. In combinazione con condizioni insolitamente tempestose e ventose alle Bahamas, il team non è stato in grado di completare la prima immersione di 4.000 metri almeno 45 giorni prima della Titanic Survey Expedition". Rush ha dichiarato di non essere disposto a interrompere il processo di test a causa di una tempistica ridotta. "Siamo impegnati al 100% per la sicurezza e vogliamo testare completamente il sottomarino e convalidare tutte le procedure operative e di emergenza prima di lanciare qualsiasi spedizione", aveva detto.