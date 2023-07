Mattarella in Cile: "Comune visione su aspirazione alla pace"

Con il presidente Mattarella, "abbiamo parlato della triste situazione che sta caratterizzando l'Europa, con una guerra nel cuore dell'Europa, che va vissuta come una violenza, come qualsiasi guerra che c'è in ogni parte del mondo" ha aggiunto il presidente cileno nelle dichiarazioni congiunte al termine del faccia a faccia.

Dal Cile, dove ha incontrato il presidente cileno Gabriel Boric, il capo dello Stato Mattarella torna a parlare della guerra in Ucraina ( SEGUI IL LIVEBLOG SULLA GUERRA IN UCRAINA ). Con il presidente Boric, ha detto, "abbiamo parlato, nella comune visione del multilaterlalismo, della difesa della pace e delle relazioni internazionali collaborative, di quanto sta avvenendo sciaguratamente in Ucraina con l'aggressione della Federazione Russa". "Ne abbiamo parlato – ha proseguito Mattarella - nell'aspirazione alla pace e nell'intenzione di difendere il diritto internazionale e il rispetto degli Stati, che hanno tutti uguale dignità. Tutto questo ci hanno trovato in piena sintonia e convergenza di vedute".

Mattarella: "Puntiamo ad accrescere collaborazione tra i due Paesi"

In merito alle relazioni tra i due Paesi, il presidente Mattarella ha sottolineato: con il Cile "abbiamo una collaborazione ampia" e puntiamo ad accrescerla "anche sullo spazio, con la collaborazione tra le nostre agenzie spaziali" così come "sull'Artico che è cruciale per il mondo e il suo futuro per il quale il Cile è protagonista. L'Italia intende collaborare intensamente sul piano scientifico”. Mattarella ha poi ricordato come Cile e Italia vedano "in maniera responsabilmente alta l'importanza della difesa dell'ambiente per garantire un futuro alle prossime generazioni. Questo passa non solo attraverso enunciazioni ma anche decisioni precise".

Firmati due memorandum sulla cooperazione

Nell'ambito della visita ufficiale del Presidente, Italie e Cile hanno sottoscritto due Memorandum di intenti sulla cooperazione per lo sviluppo sostenibile e sulla cooperazione per la formazione dei diplomatici. I documenti, discussi nel corso dell'incontro al Palazzo della Moneda, a Santiago del Cile, fra Mattarella e Boric, sono stati firmati dal sottosegretario agli Esteri Edmondo Cirielli e da componenti del governo cileno.