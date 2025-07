Carlo D'Attanasio, Tajani: "È stato liberato in Papua Nuova Guinea"

Il velista pescarese condannato in Papua Nuova Guinea per traffico internazionale di stupefacenti, "è stato liberato dopo essere stato assolto". Ad annunciarlo, in un punto stamp all'unità di crisi alla Farnesina, è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo skipper italiano era stato arrestato nel marzo 2020 nel Paese oceanico

Carlo D'Attanasio, il velista pescarese condannato in Papua Nuova Guinea per traffico internazionale di stupefacenti, "è stato liberato dopo essere stato assolto". Ad annunciarlo, in un punto stampa all'unità di crisi alla Farnesina, è stato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Lo skipper italiano è stato arrestato nel marzo 2020 in Nuova Guinea, dove si trovava per una tappa del giro del mondo in barca a vela che stava compiendo in solitaria. L’accusa di narcotraffico internazionale è scattata a seguito allo schianto sull’isola di un aereo con a bordo 611 chili di cocaina.