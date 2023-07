2/10 ©Getty

Queste nozze sono parte di un rito tradizionale che viene celebrato da oltre 230 anni per invocare prosperità e abbondanza per la comunità locale. San Pedro Huamelula è sede di una comunità indigena Chontales dell'istmo di Tehuantepec, e l'unione tra un uomo e una femmina di caimano è un modo per commemorare l'unione di due gruppi etnici della regione, gli Huaves e i Chontales, avvenuta attraverso il matrimonio

