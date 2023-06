Costa Rica, primo caso di partogenesi per una femmina di coccodrillo

Il fenomeno è abbastanza comune in varie specie di animali. La riproduzione senza fecondazione è già stata documentata in oltre 80 specie di vertebrati, inclusi serpenti, squali e lucertole, ma il dato importante è che finora questo processo non era mai stato osservato nei coccodrilli

È stata “single” per 16 anni ma ha deposto 14 uova. Arriva dal Costa Rica la notizia della prima femmina di coccodrillo al mondo capace di autofecondarsi. Un fenomeno di partenogenesi mai riportato per questo animale, protagonista di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Biology Letters.

La storia

Nel gennaio del 2018 una femmina di coccodrillo del Parque Reptilandia in Costa Rica aveva deposto 14 uova, nonostante fosse vissuta in isolamento per 16 anni senza avere contatti con altri simili. I responsabili del giardino zoologico avevano selezionato sette uova e le avevano messe all’interno di una incubatrice. Dopo tre mesi le uova non si erano ancora schiuse e si era quindi deciso di analizzarle, scoprendo che all’interno di una c’era il feto di un coccodrillo completamente formato. Dalle analisi genomiche è risultato che il corredo generico era per il 99,9% uguale a quello della madre. Conferma del fatto che il feto non aveva un padre biologico.