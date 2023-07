Canada, le immagini del violento tornado che ha colpito diverse città

Una violentissima tromba d’aria si è abbattuta in un'area rurale nella provincia di Alberta. Non ci sono morti, ma decine di feriti e case distrutte

Sei minuti di terrore in Canada per un tornado che non ha provocato vittime, ma alcuni feriti. La tromba d’aria ha travolto un’area rurale ad Alberta distruggendo tutto quello che ha trovato lungo il suo percorso. Foto e video mostrano immagini impressionanti: una grande formazione a cuneo che ha sollevato detriti e terra lungo il suo percorso.

Il video

Un tornado largo da 1 a 2 km ha colpito le città di Didsbury, Olds e Carstairs, in Canada, provocando feriti. Una decina di abitazioni sono state danneggiate e almeno cinque completamente distrutte dopo che la tempesta ha attraversato la contea di Mountain View, a nord di Calgary, in Canada. In un minuto di girato amatoriale si vede tutta la forza di una gigantesca tromba d’aria che ha fatto scattare l'allarme di emergenza in Alberta. Sembra che l'uragano “sia rimasto a terra per almeno 30 minuti” ha detto a CTV News il portavoce di Environment Canada Terri Lang. “Poi si è dissipato”.