Meteo, inizio luglio con qualche temporale e caldo moderato

Fino a giovedì l’Italia sarà interessata da temporali sparsi, soprattutto sui rilievi e in Pianura Padana. Poi torna l’Anticiclone africano con una nuova forte ondata di calore. Temperature in deciso aumento da metà settimana

La prima settimana di luglio si dividerà fra qualche temporale al Nord e prevalenza di tempo stabile al Sud. Il caldo si farà sentire ma senza eccessi. La perturbazione che ha interessato il nostro Paese nel weekend si sta dirigendo verso i Balcani, lasciando spazio all’alta pressione. L’effetto di questi spostamenti è l’arrivo di un generale e duraturo miglioramento del tempo. Ancora per qualche giorno il meteo sarà instabile al Settentrione con temporali specie a ridosso dei settori alpini in sconfinamento sulla Pianura Padana. Discorso diverso invece per le regioni del Sud Italia dove l'estate presenterà il suo volto stabile e soleggiato, senza però eccessi di caldo.

Le previsioni di lunedì 3 luglio

Al Nord parzialmente nuvoloso con maggiore nuvolosità al pomeriggio su Alpi e Triveneto con possibili rovesci e temporali. Massime in lieve calo e comprese tra 25 e 30 gradi. Al Centro irregolarmente nuvoloso, con temporali pomeridiani in Appennino, in estensione all’area adriatica. Massime tra 26 e 30 gradi. Al Sud sereno salvo nuvolosità pomeridiana sui rilievi. Temperature in aumento con massime tra 28 e 32 gradi.