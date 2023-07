Thailandia, donna dichiarata morta si risveglia prima del funerale

Era stata dichiarata morta. In cura per un tumore al fegato, una 49enne thailandese ha invece sorpreso tutti risvegliandosi pochi attimi prima del suo funerale. Secondo quanto racconta il sito di informazione Khao Sod, all’aggravarsi delle condizioni di salute della donna, Chataporn Sriphona, la sua famiglia ha dato disposizione agli operatori sanitari di riportarla a casa. I paramedici, verificando l’assenza di respiro, l'hanno data per morta avvisando del decesso l'anziana madre. Il colpo di scena nel tragitto verso il tempio Wat Sri Phadung Pattana, dove la salma avrebbe dovuto essere custodita nella notte prima della cremazione. Chataporn si è improvvisamente risvegliata. Adesso è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.