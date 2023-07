Usa Weekly News, Biden attacca le decisioni della Corte Suprema

“Sono fortemente deluso e in disaccordo con la Corte Suprema, la sua sentenza si è scostata da decenni di precedenti. Le discriminazioni esistono ancora negli Stati Uniti, le pari opportunità non sono ovunque nel Paese”: così Joe Biden commenta la decisione della Corte Suprema americana di cancellare l’azione affermativa nei college americani, che non potranno più usare la razza o l’etnia come fattore per ammettere gli studenti. La reazione di Trump: “Un grande giorno per l’America”

A cura di Valentina Clemente