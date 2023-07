Missouri, genitori in carcere se i figli sono assenti a scuola

Due mamme, finite dietro le sbarre per le assenze dei figli, hanno fatto causa e chiesto di far luce sull'esatto significato di presenza regolare alle lezioni

In Missouri i genitori possono finire in carcere se i loro figli non frequentano "regolarmente" la scuola. La Corte Suprema dello Stato americano deve stabilire cosa significa "regolarmente" dopo che due mamme, finite dietro le sbarre per le assenze dei figli, hanno fatto causa e chiesto di far luce sull'esatto significato di presenza regolare alle lezioni.

Il caso

Secondo un distretto scolastico del Missouri sud-occidentale, al quale fanno capo 4.500 studenti, "regolarmente" vuol dire almeno al 90% delle lezioni, ma a livello statale non c'è alcuna legge che lo stabilisce. Da qui l'azione legale per fare chiarezza e limitare la discrezionalità delle autorità locali di procedere contro i genitori per i figli assenti. Tamarae LaRue, una delle mamme che è ricorsa alla Corte Suprema e che ha scontato 15 giorni in carcere per i figli, ha spiegato al Wall Street Journal di essersi sentita discriminata dalla scuola dopo che i suoi quattro ragazzi sono stati assenti dai banchi scolastici per problemi di salute, tra cui il Covid.