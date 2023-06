Primo sciopero aeroporto Ginevra in oltre 100 anni, 64 voli annullati

Sono 64 i voli annullati, in partenza e in arrivo, all'aeroporto di Ginevra in occasione di uno sciopero del personale dello scalo, il primo della sua storia lunga oltre un secolo. La direzione ha deciso di fermare tutte le attività dalle 6 alle 10, come ha annunciato su Twitter. Ad essere coinvolti sono circa 8 mila passeggeri. Davanti all'entrata principale dell'aeroporto, che è un "hub" particolarmente importante per la compagnia britannica low cost Easyjet, una cinquantina di lavoratori con le bandiere rosse presentano le loro rivendicazioni, legate alla revisione della politica salariale dello scalo ginevrino.



Potrebbe non essere l'ultimo

È il primo sciopero del personale dell'aeroporto nei suoi 104 anni di storia, ma potrebbe non essere l'ultimo perché il malcontento per la nuova politica salariale è molto forte. Finora, dall'inizio dell'anno l'aeroporto ha visto transitare 6,8 milioni di passeggeri e per quest'estate ne sono previsti altri 3 milioni.