Moldavia, sparatoria all'aeroporto di Chisinau: arrestato un uomo

Sarebbe un 43enne del Tagikistan, a cui era stato negato l'ingresso in Moldavia, l'assalitore che ha aperto il fuoco all'aeroporto di Chisinau, uccidendo due persone e barricandosi in una stanza dello scalo con alcuni ostaggi

Sarebbe un cittadino di 43 anni proveniente dal Tagikistan l'uomo arrestato a Chisinau per aver aperto il fuoco all'aeroporto della capitale moldava, uccidendo due persone e barricandosi in una stanza dell’edificio con alcuni ostaggi. A riferirlo è il primo ministro moldavo Dorin Recean, aggiungendo che le due persone uccise sono una guardia di frontiera e un agente della security dell'aeroporto. Stando a quanto riporta Recean, all'uomo era stato negato l'ingresso in Moldavia per motivi di sicurezza. La dichiarazione del primo ministro smentisce così le precedenti ipotesi secondo cui l'assalitore era un cittadino turco o un militare russo della Wagner. Il 43enne ha prima sparato a una guardia di frontiera e poi si è barricato in una stanza dell’aeroporto tenendo in ostaggio delle persone. "Ha anche ferito un passeggero che sta attualmente ricevendo cure mediche", ha detto il primo ministro, citato dal sito News maker. I presenti sono stati evacuati dall’edificio che, nel frattempo, è stato chiuso.